В Екатеринбурге за 349 тысяч обследуют территорию биатлонного центра
13:51, 10 Январь 2019
Под новый комплекс у Московского лесопарка забрали 52 гектара.
В Екатеринбурге оценят уровень воздействия на окружающую среду 52 гектаров Московского лесопарка. Участок планируют отдать под биатлонный комплекс. Экспертизу заказывал Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области.
За 349 тысяч рублей работы выполнит ООО «Сантест», сообщается на сайте госзакупок. Подрядчик оценит риски от изменения границ лесопарка, решит, как лучше предотвратить негативные эффекты от перемен, и предложит альтернативные варианты решения проблем. Все должно быть сделано до 25 февраля.
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Напомним, на 12 километре Московского тракта — там, где сейчас лес и лыжная база «Динамо» — собираются проложить трассы, построить стадион с трибунами, стрельбище, катки для катания на коньках и автопарковки. Под биатлонный комплекс департамент лесного хозяйства Свердловской области отдает как раз 52 гектара из Московского лесопарка.
«Для компенсации выведенных земель в границы Московского, Уктусского и Санаторного парков будет включено 52 гектара городских лесов», — говорил директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.
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