Уральцу, который вез в Казахстан 31 бронежилет, грозит семь лет тюрьмы
11:55, 10 Январь 2019
Предприниматель не получил лицензию на перевозку обмундирования, поэтому решил замаскировать товар под личные вещи.
Сотрудники уральской оперативной таможни задержали хитрого предпринимателя, который пытался провезти в Казахстан 31 бронежилет и четыре шлема стоимостью 300 тысяч рублей. У него не было лицензии на транспортировку обмундирования из России, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления.
Житель Нижнего Тагила хотел отвезти вещи в магазин Казахстана, с которым заключил контракт на три миллиона рублей. Он не получил лицензию, которая была нужна для перевозки товара заграницу, и решил обхитрить таможенников. Он замаскировал бронежилеты и шлемы под личные вещи.
Теперь на свердловчанина возбудили уголовное дело. За незаконную перевозку бронежилетов ему грозит до семи лет лишения свободы.
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