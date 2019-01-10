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Уральцу, который вез в Казахстан 31 бронежилет, грозит семь лет тюрьмы

11:55, 10 Январь 2019
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Фото: пресс-служба уральского таможенного управления
Предприниматель не получил лицензию на перевозку обмундирования, поэтому решил замаскировать товар под личные вещи.

Сотрудники уральской оперативной таможни задержали хитрого предпринимателя, который пытался провезти в Казахстан 31 бронежилет и четыре шлема стоимостью 300 тысяч рублей. У него не было лицензии на транспортировку обмундирования из России, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления.

Житель Нижнего Тагила хотел отвезти вещи в магазин Казахстана, с которым заключил контракт на три миллиона рублей. Он не получил лицензию, которая была нужна для перевозки товара заграницу, и решил обхитрить таможенников. Он замаскировал бронежилеты и шлемы под личные вещи.

Теперь на свердловчанина возбудили уголовное дело. За незаконную перевозку бронежилетов ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , продажа, военные, Нижний Тагил, таможня
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