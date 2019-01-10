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Сменить работу в 2019 году решили 12 тысяч свердловчан

11:12, 10 Январь 2019
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Фото: pixabay
Чаще всего жители области выбирают вакансии в сфере топ-менеджмента, производства, строительства и недвижимости.

Начать год с новой работы решили 12 тысяч свердловчан. Именно столько резюме появилось на Headhunter с 1 по 8 января, подсчитали аналитики сайта.

Чаще других перейти на новое место работы хотят мужчины. Их доля составила 54,5% резюме. В основном к новой жизни готовы люди в возрасте от 18 до 30 лет (42% анкет). Большая часть соискателей имеет опыт работы шесть лет (58% резюме).

Много анкет свердловчане разместили в сфере топ-менеджмента, производства, строительства и недвижимости. Аналитики Headhunter советуют уральцам присмотреться также к b2b-продажам и области IT-технологий. Кроме того, не обязательно искать работу исключительно в одной сфере. Можно найти интересные вакансии в смежных областях.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Head Hunter, вакансии, работа, Новый год, Свердловская область
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