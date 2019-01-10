Сменить работу в 2019 году решили 12 тысяч свердловчан

Начать год с новой работы решили 12 тысяч свердловчан. Именно столько резюме появилось на Headhunter с 1 по 8 января, подсчитали аналитики сайта.

Чаще других перейти на новое место работы хотят мужчины. Их доля составила 54,5% резюме. В основном к новой жизни готовы люди в возрасте от 18 до 30 лет (42% анкет). Большая часть соискателей имеет опыт работы шесть лет (58% резюме).

Много анкет свердловчане разместили в сфере топ-менеджмента, производства, строительства и недвижимости. Аналитики Headhunter советуют уральцам присмотреться также к b2b-продажам и области IT-технологий. Кроме того, не обязательно искать работу исключительно в одной сфере. Можно найти интересные вакансии в смежных областях.