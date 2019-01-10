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Прокуратура вернула на работу беременную свердловчанку

10:19, 10 Январь 2019
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Фото: pixabay
Женщину уволили с предприятия без указания причины.

Прокуратура Полевского помогла вернуться на работу беременной женщине, которую уволили без причины. Она сама обратилась к сотрудникам ведомства.

Предприятие «Уралспецтех», которое занимается разработкой карьеров и добычей глины, заключило со свердловчанкой срочный трудовой договор. При этом законных оснований на заключение договора на ограниченный срок не было, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Когда девушка, которая уже воспитывает одного ребенка в одиночку, забеременела, ее уволили без объяснения причин. Тогда она пожаловалась на начальство в прокуратуру.

Работники ведомства обратились в Полевской городской суд, который обязал руководство «Уралспецтеха» взять беременную обратно. Также с компании взыскали средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию.

Похожая ситуация произошла с жительницей Екатеринбурга. Ей удалось отсудить у работодателя 110 тысяч рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Полевской, Свердловская область , беременность, дети, прокуратура Свердловской области
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