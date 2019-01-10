Поддержанные автомобили в Свердловской области постарели и подорожали
12:41, 10 Январь 2019
Купить машину с пробегом в среднем предлагают за полмиллиона.
Свердловские автомобили с пробегом в 2018 году подорожали до 517 тысяч рублей. Это на 4,5% больше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Авто.ру.
Средний возраст продаваемой машины также увеличился — на пять месяцев — и составил десять лет и семь месяцев. Вне конкуренции по спросу и предложению остается отечественный ВАЗ: 17,2% и 21,9% соответственно. На втором месте расположились Toyota с 7% и 8,2%, а замыкают тройку лидеров Nissan — 5,9% и 5,1%.
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