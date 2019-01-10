Основательница «Малины» привлекла к суду «Четвертый канал»

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По мнению представителей Дегай , руководивший в то время « Четвертым каналом» Валерий Ездоков согласовывал документы о реорганизации и выводил активы. Теперь телеканалу придется стать соответчиком в разбирательстве о 20-миллионом долге « Малины», который ее учредительницы , Екатерина Дегай и Ольга Чебыкина , отказываются возвращать кредитору.





« Четвертый канал» владел правами на требование долга , но осенью 2017 года его « Малины» судится он. Ранее именноЧетвертый канал» владел правами на требование долгано осенью 2017 года его выкупил екатеринбургский пиарщик Платон Маматов. С тех пор с основательницамиМалины» судится он.

Арбитражный суд Свердловской области привлек к процессу по банкротству интернет-ТВМалина» другое СМИ —Четвертый канал». Это произошло по инициативе экс-директораМалины» Екатерины Дегай. Она считает телеканал причастным к реорганизации проектакоторое привело к банкротству.