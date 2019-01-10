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Основательница «Малины» привлекла к суду «Четвертый канал»

13:04, 10 Январь 2019
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Фото: страница Екатерины Дегай \ facebook.com
Екатерина Дегай считает, что телеканал несет ответственно за банкротство ее проекта.
Арбитражный суд Свердловской области привлек к процессу по банкротству интернет-ТВ «Малина» другое СМИ — «Четвертый канал». Это произошло по инициативе экс-директора «Малины» Екатерины Дегай. Она считает телеканал причастным к реорганизации проекта, которое привело к банкротству.

По мнению представителей Дегай, руководивший в то время «Четвертым каналом» Валерий Ездоков согласовывал документы о реорганизации и выводил активы. Теперь телеканалу придется стать соответчиком в разбирательстве о 20-миллионом долге «Малины», который ее учредительницы, Екатерина Дегай и Ольга Чебыкина, отказываются возвращать кредитору.

Ранее именно «Четвертый канал» владел правами на требование долга, но осенью 2017 года его выкупил екатеринбургский пиарщик Платон Маматов. С тех пор с основательницами «Малины» судится он.
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Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай пытаются уйти от необходимости выплачивать взятые ими займы на общую сумму более 20 миллионов рублей. Для этого они вовлекают в процесс других людей. А госпожа Чебыкина и вовсе заявила о своей полной непричастности к деятельности «Малины». При этом девушки не могут объяснить, как именно у них оказались все активы обанкротившегося интернет-ТВ.
Платон Маматов
безработный котовладелец
Ранее суд арестовал активы Екатерины Дегай на время разбирательств по 20-миллионному долгу.
Малиновый закат
История о том, как уральский пиарщик выбивает 20-миллионный долг у владелиц телеканала «Малина».
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Малиновый закат, Четвертый канал, Малина, Екатеринбург, Платон Маматов
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