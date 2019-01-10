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Ловец покемонов Руслан Соколовский снова обжалует приговор

14:56, 10 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Блогеру уже сократили срок до двух лет и трех месяцев условно. Он воспользуется новыми поправками в Уголовном кодексе и попытается оправдать себя.

Блогер Руслан Соколовский обжалует приговор, по которому ему присудили 3,5 года условно за ловлю покемонов в храме Екатеринбурга, а потом заменили на 2,3 года. О новом повороте в деле ловца покемонов ЕТВ рассказал адвокат блогера Алексей Бушмаков.

Руслан Соколовский воспользуется новыми поправками в Уголовном кодексе, которые в декабре прошлого года предложил Владимир Путин. Согласно поправкам, человек, впервые нарушивший закон об экстремизме, не будет нести ответственность за это. Если правозащитнику удастся доказать, что ситуация с храмом была первой в жизни Соколовского, блогера могут оправдать.

Напомним, вчера из-за декриминализации статьи об экстремизме оправдали неоязычника Владимира Мануйленко, которого судили за репосты во «Вконтакте». Он стал первым в России, кто обернул поправки в законе в свою пользу.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, закон, УК РФ, экстремизм, храм, Екатеринбург, Руслан Соколовский
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