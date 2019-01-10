Ловец покемонов Руслан Соколовский снова обжалует приговор

Блогер Руслан Соколовский обжалует приговор, по которому ему присудили 3,5 года условно за ловлю покемонов в храме Екатеринбурга, а потом заменили на 2,3 года. О новом повороте в деле ловца покемонов ЕТВ рассказал адвокат блогера Алексей Бушмаков.

Руслан Соколовский воспользуется новыми поправками в Уголовном кодексе, которые в декабре прошлого года предложил Владимир Путин. Согласно поправкам, человек, впервые нарушивший закон об экстремизме, не будет нести ответственность за это. Если правозащитнику удастся доказать, что ситуация с храмом была первой в жизни Соколовского, блогера могут оправдать.

Напомним, вчера из-за декриминализации статьи об экстремизме оправдали неоязычника Владимира Мануйленко, которого судили за репосты во «Вконтакте». Он стал первым в России, кто обернул поправки в законе в свою пользу.