ФАС заставила «Мотив» удалить жестокую рекламу

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« Используя образы мистеров „ Еллоу“, „ Грина“, „ Рэда“ и „ Блэка“, ассоциируемые с соответствующими операторами связи ( „Билайн“, „ Мегафон“, МТС и „ Теле2“) в рекламе некорректно сравниваются тарифные планы посредством частичного умолчания обо всех их условиях. Таким образом , сохранение тарифа , как это обещано , фактически не происходит», — сообщили ЕТВ в пресс-службе УФАС Свердловской области.





« Мотиву» выдали предписание прекратить нарушать закон , оператор удалил рекламные ролики из аккаунтов в интернете и снял их с эфира на телевидении.

Сотовый операторМотив» вынужден был отовсюду удалить свои рекламные роликикоторые показались жителю Свердловской области слишком жестокими. Такв одном из них один герой предлагает другому герою прочистить нос дрелью Испугавшийся зритель нажаловался на них в ФАСкоторая кроме жестокости усмотрела в видео нарушение законаО рекламе».