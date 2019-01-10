ФАС заставила «Мотив» удалить жестокую рекламу
15:52, 10 Январь 2019
Екатеринбургский сотовый оператор снял рекламу, где один персонаж предложил другому прочистить нос дрелью.
Сотовый оператор «Мотив» вынужден был отовсюду удалить свои рекламные ролики, которые показались жителю Свердловской области слишком жестокими. Так, в одном из них один герой предлагает другому герою прочистить нос дрелью Испугавшийся зритель нажаловался на них в ФАС, которая кроме жестокости усмотрела в видео нарушение закона «О рекламе».
«Используя образы мистеров „Еллоу“, „Грина“, „Рэда“ и „Блэка“, ассоциируемые с соответствующими операторами связи („Билайн“, „Мегафон“, МТС и „Теле2“) в рекламе некорректно сравниваются тарифные планы посредством частичного умолчания обо всех их условиях. Таким образом, сохранение тарифа, как это обещано, фактически не происходит», — сообщили ЕТВ в пресс-службе УФАС Свердловской области.
«Мотиву» выдали предписание прекратить нарушать закон, оператор удалил рекламные ролики из аккаунтов в интернете и снял их с эфира на телевидении.
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