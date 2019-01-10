Екатеринбуржец через суд вернулся в адвокатскую палату
16:48, 10 Январь 2019
Коллегия выгнала уральца после того, как тот приехал на вызов вместо другого юриста.
Екатеринбуржец с 2002 года состоял в реестре адвокатов Свердловской области, то есть он мог становиться назначенным государственным защитником тех, кто находился под следствием. В 2018 мужчина неожиданно лишился этого статуса, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда.
Коллегия Адвокатской палаты Свердловской области приняла такое решение после того, как мужчина выехал на вызов следователя не в свое дежурство, не дав заработать другому юристу из реестра. Правда, сделал он это потому, что накануне, как раз в свое дежурство, он выезжал к тому же подозреваемому — но тот был пьян, из-за чего адвокат отказался с ним говорить. Именно поэтому следователь, занимавшийся делом этого подозреваемого, позвонил тому же защитнику.
По итогам расследования подзащитный адвоката получил 12 лет лишения свободы — его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждения и насильственных действиях сексуального характера. Правозащитник же предстал перед коллегией Адвокатской палаты и был из нее исключен. В заключении было сказано, что к нему применяют дисциплинарные меры не только из-за ущемления прав коллег, но и за то, что он якобы навязывал свои услуги подзащитному и давил на него.
Адвокат обратился в Кировский районный суд с требованием восстановить его в реестре, но его иск не удовлетворили. Тогда он подал апелляцию. Областной суд выяснил, что никаких претензий к адвокату у его подзащитного не было, свои показания он давал свободно. Правозащитник вернул себе статус члена Адвокатской палаты Свердловской области.
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