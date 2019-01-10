Екатеринбуржец через суд вернулся в адвокатскую палату

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Коллегия Адвокатской палаты Свердловской области приняла такое решение после того , как мужчина выехал на вызов следователя не в свое дежурство , не дав заработать другому юристу из реестра. Правда , сделал он это потому , что накануне , как раз в свое дежурство , он выезжал к тому же подозреваемому — но тот был пьян , из-за чего адвокат отказался с ним говорить. Именно поэтому следователь , занимавшийся делом этого подозреваемого , позвонил тому же защитнику.





По итогам расследования подзащитный адвоката получил 12 лет лишения свободы — его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждения и насильственных действиях сексуального характера. Правозащитник же предстал перед коллегией Адвокатской палаты и был из нее исключен. В заключении было сказано , что к нему применяют дисциплинарные меры не только из-за ущемления прав коллег , но и за то , что он якобы навязывал свои услуги подзащитному и давил на него.





Адвокат обратился в Кировский районный суд с требованием восстановить его в реестре , но его иск не удовлетворили. Тогда он подал апелляцию. Областной суд выяснил , что никаких претензий к адвокату у его подзащитного не было , свои показания он давал свободно. Правозащитник вернул себе статус члена Адвокатской палаты Свердловской области.

Екатеринбуржец с 2002 года состоял в реестре адвокатов Свердловской областито есть он мог становиться назначенным государственным защитником техкто находился под следствием. В 2018 мужчина неожиданно лишился этого статусарассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда.