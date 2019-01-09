За праздники в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий
12:10, 09 Январь 2019
Чаще всего рвались трубы с холодной водой.
За новогодние праздники в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий. Трубы с холодной водой прорвало в Екатеринбурге, Сухом Логу, Красноуфимске, Ачитском и Нижнесергинском районах. Перебои с горячей водой два раза были в Екатеринбурге. Электросети не выдержали нагрузки в Первоуральском, Невьянском и Ивдельском районах, сообщили в департаменте информполитики региона.
В праздники в регионе круглосуточно работали аварийно-восстановительные бригады, поэтому все смогли починить в сжатые сроки, сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
С начала отопительного сезона на Среднем Урале произошло 25 коммунальных аварий, 15 из них — в Екатеринбурге. Самое масштабное происшествие случилось в районе«Екатеринбург-Арены». Из-за аварии спасателям пришлось переносить на руках людей, детский сад № 28 распустили по домам. ЕТВ поговорил с представителями ЕТК, «Водоканала», экспертом частной компании и узнал, почему в уральской столице рвутся трубы и можно ли изменить ситуацию к лучшему.
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