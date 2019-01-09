Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

За праздники в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий

12:10, 09 Январь 2019
yvaa.jpg
Фото: ЕТВ
Чаще всего рвались трубы с холодной водой.

За новогодние праздники в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий. Трубы с холодной водой прорвало в Екатеринбурге, Сухом Логу, Красноуфимске, Ачитском и Нижнесергинском районах. Перебои с горячей водой два раза были в Екатеринбурге. Электросети не выдержали нагрузки в Первоуральском, Невьянском и Ивдельском районах, сообщили в департаменте информполитики региона.

В праздники в регионе круглосуточно работали аварийно-восстановительные бригады, поэтому все смогли починить в сжатые сроки, сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

С начала отопительного сезона на Среднем Урале произошло 25 коммунальных аварий, 15 из них — в Екатеринбурге. Самое масштабное происшествие случилось в районе«Екатеринбург-Арены». Из-за аварии спасателям пришлось переносить на руках людей, детский сад № 28 распустили по домам. ЕТВ поговорил с представителями ЕТК, «Водоканала», экспертом частной компании и узнал, почему в уральской столице рвутся трубы и можно ли изменить ситуацию к лучшему.
Спасатели. Хрупкая жизнь Мальчика-с-пальчика
Рассказываем о том, как в Екатеринбурге заново рождаются 500-граммовые малыши.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «За праздники в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, ЖКХ, праздники, трубы, коммунальная авария, Свердловская область , Николай Смирнов
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Опыты на людях: разделяем мусор
Городские истории
Опыты на людях: разделяем мусор
Разбираемся, готовы ли уральцы к цивилизованному обращению с отходами.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
От Ирины Шутько
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.