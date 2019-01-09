За праздники в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий

За новогодние праздники в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий. Трубы с холодной водой прорвало в Екатеринбурге, Сухом Логу, Красноуфимске, Ачитском и Нижнесергинском районах. Перебои с горячей водой два раза были в Екатеринбурге. Электросети не выдержали нагрузки в Первоуральском, Невьянском и Ивдельском районах, сообщили в департаменте информполитики региона.

В праздники в регионе круглосуточно работали аварийно-восстановительные бригады , поэтому все смогли починить в сжатые сроки , сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.



