В екатеринбургской больнице в праздники родились шесть пар двойняшек

Шесть пар двойняшек родились в Свердловском областном перинатальном центре в новогодние каникулы. В пресс-службе департамента информполитики региона ЕТВ рассказали, всего за это время в больнице на свет появились 89 малышей: 39 девочек и 50 мальчиков.

Сотрудники перинатального центра дежурили в праздники, как и в будни. Первым ребенком, который родился в 2019 году, стал четырехкилограммовый мальчик. Мама увидела его в 03:05 ночи. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Они уже находятся в кругу семьи.