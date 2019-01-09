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В екатеринбургской больнице в праздники родились шесть пар двойняшек

14:04, 09 Январь 2019
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Фото: pixabay
Всего в областном перинатальном центре в новогодние каникулы появились на свет 89 малышей.

Шесть пар двойняшек родились в Свердловском областном перинатальном центре в новогодние каникулы. В пресс-службе департамента информполитики региона ЕТВ рассказали, всего за это время в больнице на свет появились 89 малышей: 39 девочек и 50 мальчиков.

Сотрудники перинатального центра дежурили в праздники, как и в будни. Первым ребенком, который родился в 2019 году, стал четырехкилограммовый мальчик. Мама увидела его в 03:05 ночи. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Они уже находятся в кругу семьи.

Спасатели. Хрупкая жизнь Мальчика-с-пальчика
Рассказываем о том, как в Екатеринбурге рождаются 500-граммовые малыши.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Новый год, Свердловская область , роды, мама, дети, Екатеринбург
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