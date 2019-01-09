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В Екатеринбурге поймали банду, которая прятала наркотики в «камнях»

13:41, 09 Январь 2019
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Фото: пресс-служба уральского МВД на транспорте
Женщина и двое подельников прятали закладки в пластилиновые слепки, которые раскидывали во дворах, у гаражей и магазинов. Теперь их творческие умения оценит судья.

Полицейские Екатеринбурга поймали троих наркосбытчиков, которые прятали гашиш в пластилиновых слепках, похожих на камни. Расследование уголовного дела завершили.

В банду входили женщина и двое мужчин. У каждого из сообщников была своя роль, рассказали ЕТВ в пресс-службе уральского МВД на транспорте. Подсудимая распространяла наркотики и отдавала крупные партии подельникам. Они фасовали и тоже распространяли запрещенные вещества под видом камней, которые раскидывали во дворах, у гаражей и магазинов. Наркосбытчики работали через интернет-магазин.

Во время задержания сотрудники МВД изъяли у одного из мужчин 15 пластилиновых слепков, которые были в тканевой сумке. У женщины они забрали контейнер с гашишем, который она спрятала в сейфе у себя дома. Другой наркосбытчик тоже хранил запрещенные вещества в квартире. Кроме того, полицейские нашли шесть закладок. Причастность к преступлениям уже доказали с помощью экспертиз.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МВД на транспорте, Свердловская область , Екатеринбург
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