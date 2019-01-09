Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловского язычника оправдали по новым поправкам в УК РФ

16:28, 09 Январь 2019
image.jpg
Фото: Facebook Алексея Бушмакова
В августе на Владимира Мануйленко завели уголовное дело из-за публикаций в соцсетях, но его спасли изменения в законе.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил дело неоязычника Владимира Мануйленко, которого в августе 2018 года обвинили в экстремизме. Дело закрыли в связи с декриминализацией, но жрец не согласился с выводами и решил оспорить решение суда, об этом на странице в Facebook заявил адвокат подзащитного Алексей Бушмаков.

Владимир Мануйленко посчитал, что понес слишком большие потери. Он потерял работу, не виделся с матерью. Кроме того, мужчине пришлось пройти психологическую экспертизу, за которую нужно было заплатить. «Меня полгода гнобили, а теперь в причинах, почему это произошло, никто разбираться не хочет», — приводит комментарий Мануйленко «Новый день».

Спасатели. Хрупкая жизнь Мальчика-с-пальчика
Рассказываем о том, как в Екатеринбурге заново рождаются 500-граммовые малыши.

Напомним, на неоязычника Владимира Мануйлова оболчились из-за репостов во «Вконтакте». Обвинения в адрес екатеринбуржца поступили после того, как он разместил на своей странице статьи «Урок о власти яко Божей стороне» и «Жрец славянский: речь Владимира Богумила Голяка», в которых шла речь об евреях. Сами статьи не признали экстремистскими, но неоязычнику грозило до пяти лет лишения свободы.

В декабре 2018 года о поправках в УК РФ заговорил Владимир Путин. Президент России попросил внести изменения в часть первую статьи 282 УК РФ, согласно которым человек, впервые нарушивший этот закон, не будет нести ответственность за экстремизм в интернете и СМИ.

В ледовом городке Екатеринбурга побывали 400 тысяч человек
Новогодние мероприятия на площади 1905 года обошлись без происшествий.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловского язычника оправдали по новым поправкам в УК РФ»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, адвокат, суд, религия, Верх-Исетский суд, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
От Ирины Шутько
«Я в шоке, что мне грозит 3,5 года». Прения по Соколовскому в цитатах
«Я в шоке, что мне грозит 3,5 года». Прения по Соколовскому в цитатах
ЕТВ публикует выборку самых интересных цитат участников громкого дела блогера-покемонолова, который может вскоре покинуть вольный мир на 3,5 года.