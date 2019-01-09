Свердловского язычника оправдали по новым поправкам в УК РФ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил дело неоязычника Владимира Мануйленко, которого в августе 2018 года обвинили в экстремизме. Дело закрыли в связи с декриминализацией, но жрец не согласился с выводами и решил оспорить решение суда, об этом на странице в Facebook заявил адвокат подзащитного Алексей Бушмаков.

Владимир Мануйленко посчитал, что понес слишком большие потери. Он потерял работу, не виделся с матерью. Кроме того, мужчине пришлось пройти психологическую экспертизу, за которую нужно было заплатить. «Меня полгода гнобили, а теперь в причинах, почему это произошло, никто разбираться не хочет», — приводит комментарий Мануйленко «Новый день».