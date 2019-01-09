Свердловского язычника оправдали по новым поправкам в УК РФ
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил дело неоязычника Владимира Мануйленко, которого в августе 2018 года обвинили в экстремизме. Дело закрыли в связи с декриминализацией, но жрец не согласился с выводами и решил оспорить решение суда, об этом на странице в Facebook заявил адвокат подзащитного Алексей Бушмаков.
Владимир Мануйленко посчитал, что понес слишком большие потери. Он потерял работу, не виделся с матерью. Кроме того, мужчине пришлось пройти психологическую экспертизу, за которую нужно было заплатить. «Меня полгода гнобили, а теперь в причинах, почему это произошло, никто разбираться не хочет», — приводит комментарий Мануйленко «Новый день».
Напомним, на неоязычника Владимира Мануйлова оболчились из-за репостов во «Вконтакте». Обвинения в адрес екатеринбуржца поступили после того, как он разместил на своей странице статьи «Урок о власти яко Божей стороне» и «Жрец славянский: речь Владимира Богумила Голяка», в которых шла речь об евреях. Сами статьи не признали экстремистскими, но неоязычнику грозило до пяти лет лишения свободы.
В декабре 2018 года о поправках в УК РФ заговорил Владимир Путин. Президент России попросил внести изменения в часть первую статьи 282 УК РФ, согласно которым человек, впервые нарушивший этот закон, не будет нести ответственность за экстремизм в интернете и СМИ.