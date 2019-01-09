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Свердловский департамент лесного хозяйства стал частью минприроды

15:34, 09 Январь 2019
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Фото: pixabay
Власти считают, слияние двух структур позволит эффективнее охранять окружающую среду.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому региональный департамент лесного хозяйства вошел в минприроды. К совместной работе единая структура приступила уже сегодня, 9 января.

Слияние двух учреждений поможет лучше охранять окружающую среду и соблюдать все положения законодательства, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского департамента информполитики.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Правительство Свердловской области, реформа, департамент лесного хозяйства, минприроды, Свердловская область , Екатеринбург
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