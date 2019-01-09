Свердловский департамент лесного хозяйства стал частью минприроды

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому региональный департамент лесного хозяйства вошел в минприроды. К совместной работе единая структура приступила уже сегодня, 9 января.

Слияние двух учреждений поможет лучше охранять окружающую среду и соблюдать все положения законодательства, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского департамента информполитики.