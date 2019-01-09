Свердловский бухгалтер украла бесплатный проезд у льготников

Перед судом предстанет жительница Красноуральска, которая в феврале–марте 2019 года работала бухгалтером на местном предприятии «Автобус». За это время она похитила деньги, которые управление социальной политики выделило льготникам на бесплатный проезд в междугороднем транспорте, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Алчный бухгалтер внесла в список ложную информацию о пяти людях, которые якобы пользуются льготами. Похищенные деньги женщина забрала себе.

Теперь бухгалтера привлекут к уголовной ответственности. Она уже признала свою вину и возместила ущерб. Женщине грозит штраф 120 тысяч рублей и обязательные работы на 360 часов, исправительные работы на один год и ограничение свободы до двух лет.