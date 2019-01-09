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Свердловчанин выиграл у турагентства в суде 200 тысяч

13:11, 09 Январь 2019
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Фото: pixabay.com
Компания не захотела возвращать деньги, когда мужчина отказался от поездки, и поплатилась за это рублем.

Житель Березовского отсудил 200 тысяч рублей у турагентства ООО «ИМП». Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

В декабре 2017 года мужчина купил путевку за границу, но спустя неделю его планы изменились: оказалось, что свердловчанину запретили выезжать за пределы страны, поэтому несостоявшийся турист и отказался от поездки. О печальной новости мужчина сообщил в турагентство и попросил вернуть деньги — просьбу проигнорировали.

Тогда житель Березовского подал иск в городской суд и потребовал почти 300 тысяч рублей компенсации. Требования удовлетворили частично — с турагентства взыскали 200 тысяч: за путевку, моральный вред, штраф и прочие издержки. Жалоба ответчика в Свердловский облсуд плодов не принесла: вышестоящая инстанция посчитала приговор правомерным.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, деньги, туризм, Свердловский областной суд
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