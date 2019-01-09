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Свердловчан попросили стать донорами крови

15:15, 09 Январь 2019
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Фото: pixabay
В новогодние праздники уральцы чаще попадали в несчастные случаи, после которых им потребовалось переливание.

Областная станция переливания крови просит свердловчан сдать кровь. Доноры особенно потребовались после новогодних каникул, во время которых несчастные случаи происходят чаще обычного.

Чтобы обеспечить пострадавших донорской кровью медики работали даже в праздники. Большой приток народу ожидали сегодня, 9 января, но пришли только 50 человек. Между тем, не хватает всех групп крови с обоими резус-факторами.

Если вы хотите помочь другим и сдать кровь, необходимо прийти на станцию переливания крови по улице Пальмиро Тольятти, 8 с 8:00 до 13:00. Не забудьте паспорт. Напомним, что стать донором может любой старше 18 лет. Вес женщин должен быть больше 50 килограммов, мужчин — 60. За два дня до процедуры важно не пить спиртное, накануне не есть жирную пищу и не курить за три часа до сдачи. Также забор крови осуществляется в выходные. Ближайшая донорская суббота пройдет 26 января.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, доноры, переливание крови, кровь, Екатеринбург, медицина
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