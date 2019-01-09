Прокуратура пригрозила мэрии Екатеринбурга штрафом за вырубку деревьев

Прокуратура Свердловской области проверила, законно ли вырубали и пересаживали деревья на территории Екатеринбурга, и выяснила, что администрация города нарушала необходимый регламент. Представление об устранении нарушений уже направили мэру Александру Высокинскому и руководству МУП «Водоканал».

Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения, в которых люди говорили о нарушении законодательства, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Ведомство установило, что за 2017–2018 годы екатеринбургская мэрия рассмотрела 197 заявлений о выдаче разрешений на снос и пересадку деревьев. Комитет благоустройства нарушил сроки составления документов и предоставления услуги, а также требовал у компаний не предусмотренные регламентом бумаги. Кроме того, требованиям не следовал и «Водоканал», который отвечает за содержание и охрану деревьев.

Проверка продолжается, чтобы оценить, какую сумму штрафа придется заплатить ответственным за вырубку деревьев. Прокуратура потребовала устранить нарушения.