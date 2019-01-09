Мусорной реформе на Среднем Урале помешали припаркованные машины

С началом мусорной реформы на полигоны Свердловской области вывезли 220,8 тысячи кубометров мусора, сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Больше всего работы было у «Спецавтобазы», которая обслуживает Восточный округ с центром в Екатеринбурге. На этой территории образовалось 164 тысячи кубометров отходов. На втором месте «Рифей» и его 49 тысяч кубометров, а у «Экосервиса» только 8,3 тысячи кубометров.

Чтобы не допустить мусорного коллапса, региональные операторы выводили на линии дополнительный персонал и технику. Однако в эти праздники мусоровозы часто не могли добраться до контейнерных площадок из-за припаркованных автомобилей. На телефоны «горячих линий» мусорных операторов поступило 600 звонков. Жители сообщали о мусоре, который скопился вне контейнерных площадок, а представители организаций оставляли дополнительные заявки на вывоз мусора.

Сообщить о мусорных проблемах можно на «горячую линию» региональных операторов.