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Мусорной реформе на Среднем Урале помешали припаркованные машины

14:14, 09 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
В праздники спецтехника не могла добраться до контейнерных площадок.

С началом мусорной реформы на полигоны Свердловской области вывезли 220,8 тысячи кубометров мусора, сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Больше всего работы было у «Спецавтобазы», которая обслуживает Восточный округ с центром в Екатеринбурге. На этой территории образовалось 164 тысячи кубометров отходов. На втором месте «Рифей» и его 49 тысяч кубометров, а у «Экосервиса» только 8,3 тысячи кубометров.

Чтобы не допустить мусорного коллапса, региональные операторы выводили на линии дополнительный персонал и технику. Однако в эти праздники мусоровозы часто не могли добраться до контейнерных площадок из-за припаркованных автомобилей. На телефоны «горячих линий» мусорных операторов поступило 600 звонков. Жители сообщали о мусоре, который скопился вне контейнерных площадок, а представители организаций оставляли дополнительные заявки на вывоз мусора.

Сообщить о мусорных проблемах можно на «горячую линию» региональных операторов.

  • «Спецавтобаза» — 8-800-775-00-96.
  • «Рифей» — 8-800-234-0-243
  • «Экосервис» — 8-800-100-89-54
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, ЖКХ, праздники, Екатеринбург, мусорная реформа, мусор, Свердловская область
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