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МЧС напомнила свердловчанам, как спасти заглохший автомобиль на трассе

09:05, 09 Январь 2019
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Фото: pixabay
Особенно советы полезны тем, кто только возвращается после праздников домой.

Свердловские спасатели снова начали переживать за водителей и решили напомнить им, что делать, если автомобиль заглох прямо на трассе. Если вы только возвращает домой после праздников, их советы будут как раз.

Не забывайте перед дальней зимней дорогой запастись необходимым: возьмите прочный трос в десять метров, стальные карабины, лопату, спиртовку или свечи, полиэтилен длиной три-пять метров и шириной не менее 1,5 метра, шерстяное одеяло или плед, фонарь. Проверьте также комплектацию аптечки и захватите запасную канистру топлива, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

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Если машина уже встала на трассе:

Покиньте автомагистраль или попытайтесь доехать до техсервиса;
Если вы не можете покинуть автомагистраль, прижмитесь к обочине и выверните руль вправо;
Выйдите через правую дверь вместе с пассажирами;
Выставите знак аварийной остановки, не выходя на проезжую часть;
Оставьте включенными ходовые огни и сигнализацию;
Затем позвоните 101 в МЧС и расскажите о проблеме. Если с вами едут дети, не оставляйте их без присмотра.

После Рождества обещали похолодание, а заглохший автомобиль на трассе в такую погоду не редкость. ЕТВ публиковал подробный прогноз погоды.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, автомобилисты, зима, МЧС, Свердловская область , Екатеринбург
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