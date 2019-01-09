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Екатеринбуржец заработал 47,9 миллиона рублей на чужих кредитах

14:39, 09 Январь 2019
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Фото: pixabay
Доверчивые люди отдавали мужчине и его сообщнику деньги, которые им предоставляли банки. За это они получали разовое вознаграждение.

Житель Екатеринбурга заработал на обмане банков 47,9 миллиона рублей. Финансовая пирамида обернулась для мошенника шестью годами лишения свободы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

С марта 2012 по ноябрь 2013 года екатеринбуржец и его подельник, которые работали от лица национальной компании «ВИРА», делали поддельные справки 2-НДФЛ для людей. Благодаря этим справкам свердловчане могли взять кредит в банке, который они потом отдавали мошенникам. За сотрудничество доверчивым людям предлагали разовое вознаграждение.

Чтобы вовлечь в мошенническую схему как можно больше граждан, создатели финансовой пирамиды придумали акцию «приведи друга»: человек, товарищ которого тоже взял кредит и пришел в фирму «ВИРА», получал еще деньги. Взамен организация обещала погасить кредиты за всех. Свердловчан подкупало то, что им говорили о сверхприбыльных проектах, которые покрывали суммы кредитов.

В итоге преступники причинили ущерб 19 банкам на 47,9 миллиона. Руководитель компании «ВИРА» ближайшие шесть лет проведет в исправительной колонии общего режима.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, финансовая пирамида, обман, банк, кредит, прокуратура Свердловской области, Екатеринбург
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