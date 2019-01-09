Екатеринбуржец заработал 47,9 миллиона рублей на чужих кредитах

Житель Екатеринбурга заработал на обмане банков 47,9 миллиона рублей. Финансовая пирамида обернулась для мошенника шестью годами лишения свободы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

С марта 2012 по ноябрь 2013 года екатеринбуржец и его подельник, которые работали от лица национальной компании «ВИРА», делали поддельные справки 2-НДФЛ для людей. Благодаря этим справкам свердловчане могли взять кредит в банке, который они потом отдавали мошенникам. За сотрудничество доверчивым людям предлагали разовое вознаграждение.

Чтобы вовлечь в мошенническую схему как можно больше граждан, создатели финансовой пирамиды придумали акцию «приведи друга»: человек, товарищ которого тоже взял кредит и пришел в фирму «ВИРА», получал еще деньги. Взамен организация обещала погасить кредиты за всех. Свердловчан подкупало то, что им говорили о сверхприбыльных проектах, которые покрывали суммы кредитов.

В итоге преступники причинили ущерб 19 банкам на 47,9 миллиона. Руководитель компании «ВИРА» ближайшие шесть лет проведет в исправительной колонии общего режима.