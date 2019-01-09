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Автогонщики Балтыма закрыли бревном вход в минприроды

12:32, 09 Январь 2019
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Фото: Платон Маматов
Конфликт длится уже два года. Водители снова протестуют против запрета кататься по льду.

Автогонщики, которые ежегодно устраивают соревнования на Балтыме, перегородили вход в здание минприроды. Ограждением послужило одно из бревен, которые министерство привезло на озеро в новогодние каникулы, чтобы помешать гонкам. Чиновникам это удалось: они сорвали не только соревнования, но и детскую тренировку по картингу.

Организаторы гонок взяли бревно из завалов и доставили к минприроды, а на нем написали «хватит кошмарить ледовый автодром», рассказал ЕТВ екатеринбургский пиарщик Платон Маматов. «Перекрыли не наглухо, как это сделали с нами, а исключительно символически. Потому что спортсмены — это исключительно законопослушные люди», — объяснил поступок гонщиков создатель автодрома на Балтыме Максим Ченцов.

В январе 2018-го у организаторов гонок уже был конфликт с казаками и полицейскими. Сотрудники ГИБДД и мужчины в папахах вышли на лед, чтобы не пропустить на трассу подъезжающие автомобили. Работники правоохранительных органов проверяли машины и выписывали штрафы за езду в водоохранной зоне и отсутствие номеров. Также в конце декабря прошлого года минприроды предупредило загородный клуб «Лесная сказка» о том, что по озеру ездить нельзя, а потом приняло решительные меры.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, конфликт, деревья, Свердловская область , Балтым, Екатеринбург
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