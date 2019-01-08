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Свердловский школьник рисковал жизнью, чтобы спасти родных из огня

12:54, 08 Январь 2019
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Подросток вывел из дома сестру, брата и бабушку. За подвиг он получит награду от МЧС.

Школьник из Ревды Сергей Жуликов получил награду от МЧС за спасение родных из горящего деревянного дома. Школьник вывел на улицу сестру, брата и бабушку, рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь вспыхнул на веранде дома в прошлый четверг, 3 января. Сергей Жуликов вместе с братом и сестрой отдыхал у бабушки с дедушкой на новогодних каникулах. Когда домочадцы увидели огонь, они уже не могли выйти через входную дверь — пламя распространялось быстро. Дедушке удалось выбраться самостоятельно через окно, но он был не в силах помочь родственникам. Тогда за дело взялся 15-летний внук. Сначала он вывел бабушку через окно, затем вернулся в горящее здание, чтобы вызволить из огня 13-летнего брата и 11-летнюю сестру. Их приняли из окна подоспевшие на помощь соседи.

В МЧС добавили, что Сергей Жуликов действовал смело и решительно, а когда приехали пожарные, описал им планировку дома и указал, где могут быть ценные вещи и документы.

Дополнительная реальность
Итоги 2018 года в российских социальных сетях.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, спасатели, МЧС, пожар, подросток, Свердловская область
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