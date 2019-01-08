Свердловский школьник рисковал жизнью, чтобы спасти родных из огня

Школьник из Ревды Сергей Жуликов получил награду от МЧС за спасение родных из горящего деревянного дома. Школьник вывел на улицу сестру, брата и бабушку, рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь вспыхнул на веранде дома в прошлый четверг, 3 января. Сергей Жуликов вместе с братом и сестрой отдыхал у бабушки с дедушкой на новогодних каникулах. Когда домочадцы увидели огонь, они уже не могли выйти через входную дверь — пламя распространялось быстро. Дедушке удалось выбраться самостоятельно через окно, но он был не в силах помочь родственникам. Тогда за дело взялся 15-летний внук. Сначала он вывел бабушку через окно, затем вернулся в горящее здание, чтобы вызволить из огня 13-летнего брата и 11-летнюю сестру. Их приняли из окна подоспевшие на помощь соседи.

В МЧС добавили, что Сергей Жуликов действовал смело и решительно, а когда приехали пожарные, описал им планировку дома и указал, где могут быть ценные вещи и документы.