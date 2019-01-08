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Екатеринбургские полицейские поймали за праздники 80 детей

14:50, 08 Январь 2019
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Фото: pixabay
Среди задержанных есть беспризорники, правонарушители и те, кто находился в розыске.

Полиция Екатеринбурга продолжает операцию «Комендантский патруль», в рамках которой сотрудники МВД задерживают детей, которые находятся в общественных местах (в частности ночью) без родителей. С 30 декабря правоохранительные органы поймали 80 несовершеннолетних, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Среди пойманных 45 детей гуляли ночью, 66 — безнадзорные и беспризорники, 17 — в розыске, 13 — совершили преступления. Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей выявили в 30 случаях.

В рейдах уже приняли участие 500 полицейских, которые проверили 1300 общественных мест: клубы, бары, кафе, торгово-развлекательные центры, вокзалы и автостанции. Сотрудники МВД напоминают родителям, чтобы они внимательнее относились к воспитанию детей и не отпускали гулять по ночам.

Дополнительная реальность
Итоги 2018 года в российских социальных сетях.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, родители, нарушения, дети, УМВД по Екатеринбургу, Екатеринбург
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