Екатеринбургские полицейские поймали за праздники 80 детей

Полиция Екатеринбурга продолжает операцию «Комендантский патруль», в рамках которой сотрудники МВД задерживают детей, которые находятся в общественных местах (в частности ночью) без родителей. С 30 декабря правоохранительные органы поймали 80 несовершеннолетних, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Среди пойманных 45 детей гуляли ночью, 66 — безнадзорные и беспризорники, 17 — в розыске, 13 — совершили преступления. Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей выявили в 30 случаях.

В рейдах уже приняли участие 500 полицейских, которые проверили 1300 общественных мест: клубы, бары, кафе, торгово-развлекательные центры, вокзалы и автостанции. Сотрудники МВД напоминают родителям, чтобы они внимательнее относились к воспитанию детей и не отпускали гулять по ночам.