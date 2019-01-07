Ветер крепчает: свердловчан снова предупредили об урагане

Синоптики в очередной раз прогнозируют ураган в Свердловской области. Вечером 7 января и ночью 8 января ветер усилится до 25 метров в секунду. Спасатели просят быть осторожнее в местах скопления людей на открытых площадках. Стоит отказаться от запуска фейерверков (заряд может попасть в людей или соседнее здание), сообщили в прес-службе регионального ГУ МЧС.

Автомобилистам не стоит оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам тоже нельзя укрываться под ними от ветра. Переждать ураган можнов подземном переходе. Дома на время сильного ветро нужно закрывать форточки и быть осторожнее с электрическими приборами.