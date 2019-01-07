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Ветер крепчает: свердловчан снова предупредили об урагане

21:29, 07 Январь 2019
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Фото: pixabay
Дуть будет по ночам. 

Синоптики в очередной раз прогнозируют ураган в Свердловской области. Вечером 7 января и ночью 8 января ветер усилится до 25 метров в секунду. Спасатели просят быть осторожнее в местах скопления людей на открытых площадках. Стоит отказаться от запуска фейерверков (заряд может попасть в людей или соседнее здание), сообщили в прес-службе регионального ГУ МЧС.

Автомобилистам не стоит оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам тоже нельзя укрываться под ними от ветра. Переждать ураган можнов подземном переходе. Дома на время сильного ветро нужно закрывать форточки и быть осторожнее с электрическими приборами.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, ураган, ГУ МЧС по Свердловской области, ветер, погода, Свердловская область
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