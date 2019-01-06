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Уральская железнодорожница и ее видео про зверье покорили 1 канал

20:01, 06 Январь 2019
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Страница Натальи Розовой в vk.com
Фото:
Приемщица поездов станции Свердловск-Сортировочная снимает живность на камеру во время своих прогулок по лесопаркам Екатеринбурга.

Бывшая железнодорожница из Екатеринбурга Наталья Розова стала героиней передачи «Видели видео?», которая вышла в эфир сегодня. Пенсионерка прославилась благодаря своему хобби. Она гуляет по лесопаркам Екатеринбурга и снимает зверей и птиц на фото и видео. А животные совсем не боятся Наталью и охотно ей позируют.

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«До своего хобби я на зверей и птиц в нимания особо не обращала. Вообще могла опознать только голубей и воробьев. А остальных не знала. А потом увидела интересную птичку, щелкнула ее на камеру, пришла домой, узнала, как она зовется. И с тех пр хожу и снимаю. Два года назад снимала только фото, а сейчас стала и видео делать», — расскаала Наталья Розова.
Героев для своих видео Наталья Розова находит во время прогулок по лесопаркам Екатеринбурга. «Совсем не обязательно уходить куда-то далеко. Главное — идти одному, чтобы никто не мешал видеть и замечать», — поясняет Наталья.
В каждую свою прогулку Наталья Розова кроме фотоаппарата берет с собой рюкзак, в котором есть угощение для животных и птиц: орехи, семечки, а также яблоки и апельсины, которые любят особенно любят нутрии.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, видели видео, Первый канал , Екатеринбург, телевидение, видео, животные
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