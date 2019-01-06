Уральская железнодорожница и ее видео про зверье покорили 1 канал

20:01, 06 Январь 2019 Страница Натальи Розовой в vk.com Фото: Приемщица поездов станции Свердловск-Сортировочная снимает живность на камеру во время своих прогулок по лесопаркам Екатеринбурга.

Бывшая железнодорожница из Екатеринбурга Наталья Розова стала героиней передачи «Видели видео?», которая вышла в эфир сегодня. Пенсионерка прославилась благодаря своему хобби. Она гуляет по лесопаркам Екатеринбурга и снимает зверей и птиц на фото и видео. А животные совсем не боятся Наталью и охотно ей позируют. Мечты о театре мечты Что скрывается за кулисами Ural Opera Ballet.

« До своего хобби я на зверей и птиц в нимания особо не обращала. Вообще могла опознать только голубей и воробьев. А остальных не знала. А потом увидела интересную птичку , щелкнула ее на камеру , пришла домой , узнала , как она зовется. И с тех пр хожу и снимаю. Два года назад снимала только фото , а сейчас стала и видео делать», — расскаала Наталья Розова.

Героев для своих видео Наталья Розова находит во время прогулок по лесопаркам Екатеринбурга. « Совсем не обязательно уходить куда-то далеко. Главное — идти одному , чтобы никто не мешал видеть и замечать », — поясняет Наталья.