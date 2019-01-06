Уральская железнодорожница и ее видео про зверье покорили 1 канал
20:01, 06 Январь 2019
Приемщица поездов станции Свердловск-Сортировочная снимает живность на камеру во время своих прогулок по лесопаркам Екатеринбурга.
Бывшая железнодорожница из Екатеринбурга Наталья Розова стала героиней передачи «Видели видео?», которая вышла в эфир сегодня. Пенсионерка прославилась благодаря своему хобби. Она гуляет по лесопаркам Екатеринбурга и снимает зверей и птиц на фото и видео. А животные совсем не боятся Наталью и охотно ей позируют.
Мечты о театре мечты
Что скрывается за кулисами Ural Opera Ballet.
«До своего хобби я на зверей и птиц в нимания особо не обращала. Вообще могла опознать только голубей и воробьев. А остальных не знала. А потом увидела интересную птичку, щелкнула ее на камеру, пришла домой, узнала, как она зовется. И с тех пр хожу и снимаю. Два года назад снимала только фото, а сейчас стала и видео делать», — расскаала Наталья Розова.
Героев для своих видео Наталья Розова находит во время прогулок по лесопаркам Екатеринбурга. «Совсем не обязательно уходить куда-то далеко. Главное — идти одному, чтобы никто не мешал видеть и замечать», — поясняет Наталья.
В каждую свою прогулку Наталья Розова кроме фотоаппарата берет с собой рюкзак, в котором есть угощение для животных и птиц: орехи, семечки, а также яблоки и апельсины, которые любят особенно любят нутрии.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».