На новогоднюю елку в Екатеринбург пригласили детей подводников
16:52, 06 Январь 2019
Семьи военных, несущих вахту на подводных атомных крейсерах, стали гостями в резиденции губернатора Свердловской области.
Сорок восемь детей подводников, служащих на подшефных подводных крейсерах стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье» прибыли из полярного поселка Гаджиево на губернаторскую елку. После встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой гости с севера побывали на спектакле «По щучьему велению».
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«Я побывала в цирке, там очень красиво. Еще мне понравилась экскурсия по Екатеринбургу. Впечатлило, что город такой красочный, гостеприимный. Хочется побывать здесь еще раз», — рассказала одна из участниц поездки София Денскевич.
Программа «Каникулы подводников» реализуется Фондом помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье» уже 13 год при поддержке губернатора Свердловской области.«Считаю, что эта программа очень важна. Подводники абсолютно уверены, что их дети, жены окружены заботой, и спокойно могут исполнять свой воинский долг. Для самих уральцев реализация программы важна, потому что это один из способов, которым мы можем вложиться в безопасность нашей страны», — отметил руководитель фонда Александр Репенков.
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