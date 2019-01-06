На новогоднюю елку в Екатеринбург пригласили детей подводников

Сорок восемь детей подводников, служащих на подшефных подводных крейсерах стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье» прибыли из полярного поселка Гаджиево на губернаторскую елку. После встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой гости с севера побывали на спектакле «По щучьему велению».