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В заметке используется комикс художника Консатантина Братушко: https://vk.com/konstabr



Ольга Глацкиха точнее героиняпохожая на нее) появляется ближе к финалу рисвованой истории. И все сомнения в томчто это именно онаа никто другойравеиваютсякогда рептилоидсняв маску бывшей олимпийской чемпионки по гимнастикепроизносит слова-парафраз на скандальную реплику:Государство вам ничего не должно! Государство не просило вас рожать!».