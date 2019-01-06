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Чиновница «государство не просило вас рожать» стала героиней комикса

13:20, 06 Январь 2019
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Фото: страница из комикса художника Konstantin Bratishko
Ольга Глацких попала в историю о рептилоидах, скрывающихся под личиной госслужащих и уничтожающих все, вводя новые налоги.
Сомнительная слава, которая приклеилась к директору департамента молодежной политики Свердовской области Ольге Глацких не покидает теперь уже бывшую чиновницу и после ее оставки. На этот раз она стала одной из героинь комикса художника Константина Братишко, который творчески переосмыслил действия государственных управленцев, раскрыв их настоящие мотивы.

Рисованная история Константина Братишко посвящена инновациям слуг государевых на ниве налогообложения. Ведь в новом 2019 году мы будем жить в новой стране, с новыми, повышенными податями. Художнику Братишко (как и многим из нас) ясно, что государтство в поисках денег будет и дальше «залезать в карманы граждан». Но до какого предела готовы пойти чиновники? Ответ — в комиксе!
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Ольга Глацких (а точнее героиня, похожая на нее) появляется ближе к финалу рисвованой истории. И все сомнения в том, что это именно она, а никто другой, равеиваются, когда рептилоид, сняв маску бывшей олимпийской чемпионки по гимнастике, произносит слова-парафраз на скандальную реплику: «Государство вам ничего не должно! Государство не просило вас рожать!».

В заметке используется комикс художника Консатантина Братушко: https://vk.com/konstabr
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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, Казус Глацких, чиновники, Чиновница, налоги, комиксы, Ольга Глацких
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