Триста свердловских спасателей будут дежурить в храмах на Рождество

Во время рождественских служб в церкви и храмы Свердловской области на круглосуточное дежурство выйдут три сотни спасателей. Накануне Рождества сотрудники МЧС проверили выполнение требований пожарной безопасности, пути эвакуации, исправность систем оповещения и средства пожаротушения.

Главный источник опасности во время рождественских служб — открытый огонь. Поэтому около каждого очага будут дежурить священнослужители, сотрудники МЧС и Свердловского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.