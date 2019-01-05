Триста свердловских спасателей будут дежурить в храмах на Рождество
Во время рождественских служб в церкви и храмы Свердловской области на круглосуточное дежурство выйдут три сотни спасателей. Накануне Рождества сотрудники МЧС проверили выполнение требований пожарной безопасности, пути эвакуации, исправность систем оповещения и средства пожаротушения.
Главный источник опасности во время рождественских служб — открытый огонь. Поэтому около каждого очага будут дежурить священнослужители, сотрудники МЧС и Свердловского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.
«В праздник ожидается большое количество прихожан, поэтому все служители храма должны знать, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации, а также не допустить паники и помочь прихожанам покинуть опасную зону. Всего в рамках подготовки к рождественским мероприятиям обучены около 2000 священнослужителей», — цитирует пресс-служба Свердловского МЧС заместителя главного государственного инспектора области по пожарному надзору Максима Пинчугов.