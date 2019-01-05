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Триста свердловских спасателей будут дежурить в храмах на Рождество

16:34, 05 Январь 2019
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Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Специалисты МЧС проверили 292 церкви, провели учения по эвакуации и противопожарный инструктаж для священнослужителей.

Во время рождественских служб в церкви и храмы Свердловской области на круглосуточное дежурство выйдут три сотни спасателей. Накануне Рождества сотрудники МЧС проверили выполнение требований пожарной безопасности, пути эвакуации, исправность систем оповещения и средства пожаротушения.

Главный источник опасности во время рождественских служб — открытый огонь. Поэтому около каждого очага будут дежурить священнослужители, сотрудники МЧС и Свердловского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

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«В праздник ожидается большое количество прихожан, поэтому все служители храма должны знать, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации, а также не допустить паники и помочь прихожанам покинуть опасную зону. Всего в рамках подготовки к рождественским мероприятиям обучены около 2000 священнослужителей», — цитирует пресс-служба Свердловского МЧС заместителя главного государственного инспектора области по пожарному надзору Максима Пинчугов.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, пожар, спасатели, МЧС, Екатеринбург, храм, церковь, Рождество
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