Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Возможны снеговики: Екатеринбург ждут теплые и снежные выходные

14:55, 04 Январь 2019
vyaya.jpg
Фото: pixabay
Воздух прогреется до -2 градусов.
На выходных в Екатеринбург вернутся снегопады, которые создадют зимнюю атмосферу и пробки на дорогах. В пятницу 4 января, будет просто облачно. Днем столбики термометров покажут -10 градусов. По прогнозу Gismeteo, такая же температура сохранится ночью.

На следующий день, 5 января, выпадет немного снега. Днем воздух прогреется до -5, так что есть вероятность появления снеговиков. В воскресенье станет еще теплее, столбики термометров ближе к вечеру замрут на отметке в -2 градуса. Небольшой снегопад не прекратится в течение всего дня. Ожидается усиление ветра до десяти метров в секунду.


Надежда Екатеринбурга
Надежда Абакумова — о выборах мэра, Александре Высокинском и напуганных чиновниках.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Возможны снеговики: Екатеринбург ждут теплые и снежные выходные »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Новый год, праздники, выходные, снег, погода, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Снег в конце зимы
Городские истории
Снег в конце зимы
На несколько дней Екатеринбург стал чистым и красивым.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Маленькие эксперты ЕТВ составили свой рецепт идеальной горки в Екатеринбурге.