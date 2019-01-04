Возможны снеговики: Екатеринбург ждут теплые и снежные выходные
14:55, 04 Январь 2019
Воздух прогреется до -2 градусов.
На выходных в Екатеринбург вернутся снегопады, которые создадют зимнюю атмосферу и пробки на дорогах. В пятницу 4 января, будет просто облачно. Днем столбики термометров покажут -10 градусов. По прогнозу Gismeteo, такая же температура сохранится ночью.
На следующий день, 5 января, выпадет немного снега. Днем воздух прогреется до -5, так что есть вероятность появления снеговиков. В воскресенье станет еще теплее, столбики термометров ближе к вечеру замрут на отметке в -2 градуса. Небольшой снегопад не прекратится в течение всего дня. Ожидается усиление ветра до десяти метров в секунду.
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