Возможны снеговики: Екатеринбург ждут теплые и снежные выходные

На выходных в Екатеринбург вернутся снегопады , которые создадют зимнюю атмосферу и пробки на дорогах. В пятницу 4 января , будет просто облачно. Днем столбики термометров покажут -10 градусов. По прогнозу Gismeteo, такая же температура сохранится ночью.





На следующий день , 5 января , выпадет немного снега. Днем воздух прогреется до -5 , так что есть вероятность появления снеговиков. В воскресенье станет еще теплее , столбики термометров ближе к вечеру замрут на отметке в -2 градуса. Небольшой снегопад не прекратится в течение всего дня. Ожидается усиление ветра до десяти метров в секунду.







