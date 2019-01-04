Варламов включил екатеринбургский цирк в рейтинг изуродованных зданий
Блогер Илья Варламов составил рейтинг российских зданий, которые потеряли историчнскую ценность после ремонта в 2018 году. Обновление построек с помощью дешевых отделочных материалов урбанист назвал евроремонтом. «Это возведение на месте исторической застройки пластикового одноразового барахла», — считает Варламов. Такой антирейтинг возглавил ремонт здания екатеринбургского цирка.
Блогер напомнил, что проект реконструкции критиковали местные жители и СМИ. По его словам, уникальное советское здание изуродовали дешевой облицовочной плиткой. «Здание превратилось из знакового объекта в торговый центр», -заключил блогер.
Рассмотрим несколько примеров того, как в 2018 году уничтожали памятники архитектуры евроремонтом. От здания Чувашского государственного университета до Екатеринбургского цирка.
Из бюджета Свердловской области выделили 97,7 миллиона рублей на капитальный ремонт екатеринбургского цирка. Подрядчик должен был восстановить знаменитый купол, который стал визитной карточкой города, утеплить окна, отреставрировать барельефы и покрыть стены керамогранитной плиткой.
ЕТВ тоже собирал шесть шедевров советского модернизма в Екатеринбург, стиль которых убил капитальный ремонт.