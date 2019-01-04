Варламов включил екатеринбургский цирк в рейтинг изуродованных зданий

Блогер Илья Варламов составил рейтинг российских зданий, которые потеряли историчнскую ценность после ремонта в 2018 году. Обновление построек с помощью дешевых отделочных материалов урбанист назвал евроремонтом. «Это возведение на месте исторической застройки пластикового одноразового барахла», — считает Варламов. Такой антирейтинг возглавил ремонт здания екатеринбургского цирка.

Блогер напомнил, что проект реконструкции критиковали местные жители и СМИ. По его словам, уникальное советское здание изуродовали дешевой облицовочной плиткой. «Здание превратилось из знакового объекта в торговый центр», -заключил блогер.