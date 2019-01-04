В праздники на свердловских дорогах поймали 200 пьяных водителей
12:17, 04 Январь 2019
У 20 автомобилистов не было водительских прав.
За четыре праздничных дня на свердловских дорогах поймали 203 пьяных водителя. Еще 34 автомобилиста отказались проходить медицинское освидетельствование, 25 — не в перывый раз сели за руль в нетрезвом состоянии, 23 — ездили без прав, а 108 не смогли показать водительское удостоверение.
Всего за выходные от управления автомобилем отстранили 393 человека, сообщили в региональном отделении пропаганды ГИБДД. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Свердловским водителям напоминают, что за вождение в нетрезвом виде можно получить штраф до 30 тысяч рублей и остаться без прав на срок от поолутора до двух лет.
Надежда Екатеринбурга
Надежда Абакумова — о выборах мэра, Александре Высокинском и напуганных чиновниках.
Новое и интересное
Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
Общество
ЕТВ побывал в уральском штабе дальнобойной революции и узнал о дальнейших планах борцов с «Платоном».
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.