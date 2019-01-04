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В праздники на свердловских дорогах поймали 200 пьяных водителей

12:17, 04 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
У 20 автомобилистов не было водительских прав.

За четыре праздничных дня на свердловских дорогах поймали 203 пьяных водителя. Еще 34 автомобилиста отказались проходить медицинское освидетельствование, 25 — не в перывый раз сели за руль в нетрезвом состоянии, 23 — ездили без прав, а 108 не смогли показать водительское удостоверение.

Всего за выходные от управления автомобилем отстранили 393 человека, сообщили в региональном отделении пропаганды ГИБДД. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Свердловским водителям напоминают, что за вождение в нетрезвом виде можно получить штраф до 30 тысяч рублей и остаться без прав на срок от поолутора до двух лет.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Новый год, автомобилисты, Пьяный водитель, праздники, ГИБДД, Свердловская область
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