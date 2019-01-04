В праздники на свердловских дорогах поймали 200 пьяных водителей

За четыре праздничных дня на свердловских дорогах поймали 203 пьяных водителя. Еще 34 автомобилиста отказались проходить медицинское освидетельствование, 25 — не в перывый раз сели за руль в нетрезвом состоянии, 23 — ездили без прав, а 108 не смогли показать водительское удостоверение.

Всего за выходные от управления автомобилем отстранили 393 человека, сообщили в региональном отделении пропаганды ГИБДД. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Свердловским водителям напоминают, что за вождение в нетрезвом виде можно получить штраф до 30 тысяч рублей и остаться без прав на срок от поолутора до двух лет.