Свердловские спасатели рассказали, как уцелеть на тюбинге

Свердловские спасатели рассказали, как избежать травм во время катания на тюбинге. На склоне надувные санки развивают скорость в 40 километров в час, поэтому нужно убедиться, что на пути нет никаких препятствий. Лучше вообще пройти склон пешком и осмотреть на ухабы, ведь во время спуска затормозить уже не получится, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Главное, чтобы на пути не было деревьев. Из-за них любители горок часто получают черепно-мозговые травмы.

Тюбинг нужно поодбирать по размеру: сидение должно быть удобным, поэтому нельзя превышать вес, ноги должны находиться в десяти сантиметрах от земли. При спуске нужно крепко держаться за ручки, голову наклонить чуть вперед. Спасатели также не советуют спускаться «паровозиком» и связывать тюбинги: если один перевернентся, то потянет за собой остальные. Не стоит кататься пьяным или привязывать «ватрушку» к транспортным средствам.