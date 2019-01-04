«Милые бранятся, только тешатся»: цирковые - о скандале с Марчевским

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Однако союз не смог проигнорировать раскол циркового сообщества и решил разобраться в ситуации. « В одном лагере на штандарты был поднят хэштег: « #замарческого» и с победным криком « су-сли-ки» народ пошел на баррикады. В другом лагере беспрерывно строчили письма в различные инстанции , обвиняли Анатолия Павловича в свершении всех грехов человеческих». Запрос с требованием разъяснить причину конфликта направили в Росгосцирк и самому и экс-директору екатеринбургского цирка. Марчевский ответ не подготовил , поэтому в союзе цирковых деятелей решили , что в помощи он не нуждается. В организации решили и дальше игнорировать конфликт.









Союз цирковых деятелей России заявилчто не будет вмешиваться в конфликт Анатолия Марчевского с Росгосцирком. Организация изначально занимала нейтральную позициюсчитаячто в екатеринбурге произошел внутренний конфликт хозяйствующих субъектов.», — говориться в обращении.