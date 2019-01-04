«Милые бранятся, только тешатся»: цирковые - о скандале с Марчевским
13:17, 04 Январь 2019
Союз цирковых деятелей России отказался спасать директора екатеринбургского цирка.
Союз цирковых деятелей России заявил, что не будет вмешиваться в конфликт Анатолия Марчевского с Росгосцирком. Организация изначально занимала нейтральную позицию, считая, что в екатеринбурге произошел внутренний конфликт хозяйствующих субъектов. «Мы полагали, что руководство ФКП «Росгосцирка» это люди, которых к власти привел сам Анатолий Павлович. Ну, а на Руси, ни для кого не секрет: «Милые бранятся, только тешатся», — говориться в обращении.
Однако союз не смог проигнорировать раскол циркового сообщества и решил разобраться в ситуации. «В одном лагере на штандарты был поднят хэштег: «#замарческого» и с победным криком «су-сли-ки» народ пошел на баррикады. В другом лагере беспрерывно строчили письма в различные инстанции, обвиняли Анатолия Павловича в свершении всех грехов человеческих». Запрос с требованием разъяснить причину конфликта направили в Росгосцирк и самому и экс-директору екатеринбургского цирка. Марчевский ответ не подготовил, поэтому в союзе цирковых деятелей решили, что в помощи он не нуждается. В организации решили и дальше игнорировать конфликт.
сНадежда Екатеринбурга
Надежда Абакумова — о выборах мэра, Александре Высокинском и напуганных чиновниках.
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В конце октября Росцирк ликвидировал должность директора — художественного руководителя, которую 25 лет занимал Анатолий Марчевский. Отверженный руководитель считает, что его увольнение — это избавление от неугодных. Его правами сейчас занимаются юристы. 10 декабря Марчевский попытался вернуться на работу, но не нашел в цирке своего кабинета и сейфа.
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