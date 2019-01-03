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Минприроды сорвало гонки на Балтыме, перегородив дорогу бревнами

14:35, 03 Январь 2019
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Фото: Платон Маматов
Год назад на льду дежурила полиция и казаки, которые тоже не пропускали автомобили на трассу.

Свердловское минприроды сорвало очередные гонки на озере Балтым. Выезд на трассу перекрыли грузовик с бревнами, два автомобиля лесничества и охранники. Как рассказал ЕТВ екатеринбургский пиарщик Платон Маматов, гонщики показали охране документы, по которым выезд на лед разрешен, но сотрудники ЧОПа проигнорировали их. Кроме того, по ночам противники гонок устанавливают шипы на трассах.

«Автодром работает на законных основаниях. Есть договор аренды акватории Балтыма, там все прописано четко и недвусмысленно», — объяснил организатор гонок Максим Ченцов. По его словам, «филькины грамоты», которые составляют чиновники, организаторы успешно оспаривают в суде. Но на это уходит уйма времени, из-за чего второй сезон подряд соревнования срывают. Сегодня, 3 января, на Балтыме должны были открыт ледовый автодром и провести детскую тренировку по картингу.

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В конце декабря 2018 года минприроды предупредило загородный клуб «Лесная сказка» о том, что по озеру ездить нельзя. Поводом для напоминания стала информация о предстоящих соревнованиях. Год назад, в январе 2018-го, у организаторов гонок уже был конфликт с казаками и полицейскими. Сотрудники ГИБДД и мужчины в папахах вышли на лед, чтобы не пропустить на трассу подъезжающие автомобили. Работники правоохранительных органов проверяли машины и выписывали штрафы за езду в водоохранной зоне и отсутствие номеров.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, Балтым, минприроды, гонки
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