Антон Шипулин возобновил тренировки

Ранее биатлонист уже публиковал видео с сыном, где рассказал подписчикам про тренировки с сопротивлением. В том ролике Шипулин едет на лыжах в горку с тросом, к которому прикреплены санки. На санках сидит трехлетний сын Дима.

В сентябре 2018 года Антон Шипулин сообщил, что провел лето с женой и сыном, после чего не горит желанием отправляться на сборы. Екатеринбургский спортсмен заявил, что его форма «ниже плинтуса». Но в октябре он решил продолжить карьеру и выступить на Кубке Мира. В декабре Шипулина обвинили в употреблении допинга. Он назвал обвинения «абсолютно безосновательным бредом» и объяснил, что «всегда был открыт для антидопинговых служб».