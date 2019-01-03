Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Антон Шипулин возобновил тренировки

13:41, 03 Январь 2019
shi.jpg
Фото: biathlonrus.com
Уральский биатлонист выбрал себе новое средство передвижения: он сел на детский снегокат.

Биатлонист Антон Шипулин начал новый 2019 год с тренировок. В конце декабря спортсмен заявил, что завершает спортивную карьеру, а также пропустил из-за холодов «Ижевскую винтовку». Но сейчас уральский лыжник вновь оказался на трассе в ином амплуа: в своем Instagram Антон Шипулин выложил фотографию, где сидит на детском снегокате, а впереди него идет сын Дима. Снимок сопровождает подпись: «Ну вот и дождался, когда сын будет катать папу».

Магнитогорск. Три дня трагедии
Журналист ЕТВ рассказывает, как живет маленький челябинский городок после обрушения целого подъезда.

Ранее биатлонист уже публиковал видео с сыном, где рассказал подписчикам про тренировки с сопротивлением. В том ролике Шипулин едет на лыжах в горку с тросом, к которому прикреплены санки. На санках сидит трехлетний сын Дима.

В сентябре 2018 года Антон Шипулин сообщил, что провел лето с женой и сыном, после чего не горит желанием отправляться на сборы. Екатеринбургский спортсмен заявил, что его форма «ниже плинтуса». Но в октябре он решил продолжить карьеру и выступить на Кубке Мира. В декабре Шипулина обвинили в употреблении допинга. Он назвал обвинения «абсолютно безосновательным бредом» и объяснил, что «всегда был открыт для антидопинговых служб».

Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 8 тысяч человек
Праздник прошел без серьезных происшествий.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Антон Шипулин возобновил тренировки»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, спорт, дети, тренировка, биатлон, Антон Шипулин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Городские истории
Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Маленькие эксперты ЕТВ составили свой рецепт идеальной горки в Екатеринбурге.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.