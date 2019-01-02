Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге отслужили панихиду по погибшим в Магнитогорске

11:29, 02 Январь 2019
ekaterinburg_0002_khramnakrovi_2.jpg
Фото: Wikimedia Commons
Служба прошла в Храме-на-Крови.
В день, когда в Челябинской области объявлен траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, в Екатеринбурге прошла панихида. Служба началась в 9:45 в центральном для Екатеринбурга Храме-на-Крови.

«Церковь призывает всех посетить храмы и вознести молитвы об упокоении душ погибших, скорейшем выздоровлении пострадавших и утешении скорбящих», — добавили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Ранее свои соболезнования после обрушения подъезда жилого дома на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске принесли мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 декабря. Официальной причиной обрушения называют взрыв бытового газа. На данный момент спасатели обнаружили под завалами 16 человек мертвыми, а также живого 10-месячного малыша. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Откровения Ройзмана
Бывший мэр Екатеринбурга рассказывает ЕТВ о жизни после отставки и планах на будущее.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге отслужили панихиду по погибшим в Магнитогорске»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Храм-на-Крови, панихида
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
От Ирины Шутько
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».