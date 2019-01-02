В Екатеринбурге отслужили панихиду по погибшим в Магнитогорске

В день , когда в Челябинской области объявлен траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске , в Екатеринбурге прошла панихида. Служба началась в 9:45 в центральном для Екатеринбурга Храме-на-Крови.





« Церковь призывает всех посетить храмы и вознести молитвы об упокоении душ погибших , скорейшем выздоровлении пострадавших и утешении скорбящих», — добавили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.





, 164 в Магнитогорске

Ранее свои соболезнования после обрушения подъезда жилого дома на Карла Маркса164 в Магнитогорске принесли мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



