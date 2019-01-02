В Екатеринбурге отслужили панихиду по погибшим в Магнитогорске
11:29, 02 Январь 2019
Служба прошла в Храме-на-Крови.
В день, когда в Челябинской области объявлен траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, в Екатеринбурге прошла панихида. Служба началась в 9:45 в центральном для Екатеринбурга Храме-на-Крови.
«Церковь призывает всех посетить храмы и вознести молитвы об упокоении душ погибших, скорейшем выздоровлении пострадавших и утешении скорбящих», — добавили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Ранее свои соболезнования после обрушения подъезда жилого дома на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске принесли мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 декабря. Официальной причиной обрушения называют взрыв бытового газа. На данный момент спасатели обнаружили под завалами 16 человек мертвыми, а также живого 10-месячного малыша. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.
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