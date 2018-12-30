Шипулин финишировал седьмым в прощальной гонке

Биатлонист Антон Шипулин официально завершил спортивную карьеру , финишировав в « Рождественской гонке», которая прошла в немецком Гельзенкирхене. Уральский спортсмен выступал в тандеме с Екатериной Юрловой-Перхт. В первом этапе они стали девятыми , но потом смогли подняться на седьмую строчку. В 2012 году эта же пара одержала победу в « Рождественской гонке».





На первом месте в этот раз оказались итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер , на втором — немецкая пара Анаис Бескон и Эмильен Жаклен. Тройку лидеров замкнула белоруска Дарья Домрачева с супругом-норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Для последних « Рождественская гонка», как и для Антона , оказалась прощальным стартом.





Уральский биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры меньше недели назад. Пока что спортсмен не решил , чем будет заниматься дальше. Однако отметил , что не намерен продолжать карьеру в качестве тренера. В сотрудничестве с Антоном заинтересовались в Союзе биатлонистов России. Накануне ухода изспорта , Шипулин снова стал фигурантом допингового скандала. По мнению губернатора Евгений Куйвашева , именно бесконечные обвинения и стали причиной его ухода из спорта.



