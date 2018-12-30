Шипулин финишировал седьмым в прощальной гонке
12:03, 30 Декабрь 2018
Биатлонист официально завершил спортивную карьеру.
Биатлонист Антон Шипулин официально завершил спортивную карьеру, финишировав в «Рождественской гонке», которая прошла в немецком Гельзенкирхене. Уральский спортсмен выступал в тандеме с Екатериной Юрловой-Перхт. В первом этапе они стали девятыми, но потом смогли подняться на седьмую строчку. В 2012 году эта же пара одержала победу в «Рождественской гонке».
На первом месте в этот раз оказались итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, на втором — немецкая пара Анаис Бескон и Эмильен Жаклен. Тройку лидеров замкнула белоруска Дарья Домрачева с супругом-норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Для последних «Рождественская гонка», как и для Антона, оказалась прощальным стартом.
Уральский биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры меньше недели назад. Пока что спортсмен не решил, чем будет заниматься дальше. Однако отметил, что не намерен продолжать карьеру в качестве тренера. В сотрудничестве с Антоном заинтересовались в Союзе биатлонистов России. Накануне ухода изспорта, Шипулин снова стал фигурантом допингового скандала. По мнению губернатора Евгений Куйвашева, именно бесконечные обвинения и стали причиной его ухода из спорта.
Путь архитектора: из жрецов — в чиновники
Эдуард Кубенский в интервью ЕТВ объясняет: «Мы живем в эпоху затянувшийся Зимы».
Читайте также:
Йоханнес Бе заявил, что Фуркад сломал карьеру ему и Шипулину
Лучший биатлонист XX века заявил, что Шипулина избаловали
Куйвашев заявил, что Шипулину специально испортили карьеру
Шипулин рассказал, что будет с его жизнью без биатлона
Новое и интересное
Самый сложный сезон
События
Большое интервью Антона Шипулина об отстранении от Игр, пропущенной Олимпиаде, ЧМ-2018 по футболу, критике Александра Тихонова, хоккейном «Матче звезд» и многом другом.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.