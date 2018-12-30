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Михалкова отказалась от гастролей из-за раскола «Уральских пельменей»

11:18, 30 Декабрь 2018
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Актриса прокомментировала скандал и рассказала, что так и не смогла принять ничью сторону.
Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова публично прокомментировала раскол, который произошел в коллективе. Уже несколько месяцев Андрей Рожков и Вячеслав Мясников гастроллируют отдельно от основного состава с программой «Ваши пельмени». Юмористы собираются вместе только в Екатеринбурге и на телеканале СТС.

«Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых?
Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу!», -написала Юлия Михалкова на своей странице в Instagram.

Юлия сообщила, что так и не смогла выбрать с каким коллективом она отправится выступать, поэтому решила совсем отказаться от гастролей. Менять свое решение она не планирует.

«Старые добрые Уральские пельмени — моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой?»», — сообщила Юлия Михалкова.

В 2018 году «Уральские пельмени» получили премию ТЭФИ как лучшее юмористическое шой страны.
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Друзья! Новый Год – пора откровений. О моем участии в «Уральских Пельменях». Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую. Меня нет ни там, ни там. И весь год я живу в центре водоворота слухов о том, почему так происходит. Не проходит и дня, чтобы поклонники и журналисты не спросили об этом. Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу! Старые добрые Уральские пельмени – моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой? Я в равной степени люблю Андрея и Славу, Сокола и Брекоту, всех-всех, даже Исаева! Да, Сергей, даже тебя! Мы столько вместе прошли, сотни концертов отыграли, объехали всю Россию. Целая жизнь! И это ситуация, когда легче вовсе отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то. Вот почему я не участвую в концертах «Новых Пельменей» с Андреем и Славой и не езжу в туры с молодым составом «Уральских Пельменей». Так было. Так будет. Ну, что мы все о грустном! Уже 31 декабря мы встретимся с вами в полном составе на новогоднем шоу на канале СТС, а потоооом в Екатеринбурге! Ваша Юля

Публикация от Mikhalkova Iuliia (@mihalkova)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Уральские пельмени, актриса, актеры, юмор, Юлия Михалкова
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