Михалкова отказалась от гастролей из-за раскола «Уральских пельменей»

Актриса « Уральских пельменей» Юлия Михалкова публично прокомментировала раскол , который произошел в коллективе. Уже несколько месяцев Андрей Рожков и Вячеслав Мясников гастроллируют отдельно от основного состава с программой « Ваши пельмени». Юмористы собираются вместе только в Екатеринбурге и на телеканале СТС.





« Тяжелее всего то , что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых?

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Юлия сообщила , что так и не смогла выбрать с каким коллективом она отправится выступать , поэтому решила совсем отказаться от гастролей. Менять свое решение она не планирует.





« Старые добрые Уральские пельмени — моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой?»», — сообщила Юлия Михалкова.





« Уральские пельмени» получили премию ТЭФИ как лучшее юмористическое шой страны. В 2018 году

-написала Юлия Михалкова на своей странице в Instagram.