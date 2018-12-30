Михалкова отказалась от гастролей из-за раскола «Уральских пельменей»
11:18, 30 Декабрь 2018
Актриса прокомментировала скандал и рассказала, что так и не смогла принять ничью сторону.
Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова публично прокомментировала раскол, который произошел в коллективе. Уже несколько месяцев Андрей Рожков и Вячеслав Мясников гастроллируют отдельно от основного состава с программой «Ваши пельмени». Юмористы собираются вместе только в Екатеринбурге и на телеканале СТС.
«Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых?Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу!», -написала Юлия Михалкова на своей странице в Instagram.
Юлия сообщила, что так и не смогла выбрать с каким коллективом она отправится выступать, поэтому решила совсем отказаться от гастролей. Менять свое решение она не планирует.
«Старые добрые Уральские пельмени — моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой?»», — сообщила Юлия Михалкова.
В 2018 году «Уральские пельмени» получили премию ТЭФИ как лучшее юмористическое шой страны.
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