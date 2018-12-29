В новогодние праздники свердловская полиция последит за детьми

В новогодние каникулы — 30 декабря по 13 января — свердловские полицейские организуют «комендантский патруль». Стражи порядка будут следить, чтобы несовершеннолетние не находились в местах, где их здоровью может что-то угрожать. Об этом ЕТВ рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Полиция проверит дискотеки и другие увеселительные заведения, чтобы найти там подростков до 16 лет в ночное время без законных представителей. Акцию проведут совместно со многими ведомствами — прокуратурой, территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями министерств образования, социальной политики и других.