В новогодние праздники свердловская полиция последит за детьми
15:27, 29 Декабрь 2018
Стражи порядка будут ночью искать подростков на дискотеках.
В новогодние каникулы — 30 декабря по 13 января — свердловские полицейские организуют «комендантский патруль». Стражи порядка будут следить, чтобы несовершеннолетние не находились в местах, где их здоровью может что-то угрожать. Об этом ЕТВ рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Полиция проверит дискотеки и другие увеселительные заведения, чтобы найти там подростков до 16 лет в ночное время без законных представителей. Акцию проведут совместно со многими ведомствами — прокуратурой, территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями министерств образования, социальной политики и других.
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