Юлия Савиновских призналась в трансгендерности

, как органы опеки узнали о том , что девушка сделала , указав причиной антисанитарию. Юлия и ее супруг Евгений пытались вернуть опеку , но дело обернулось большим скандалом. Юлия Савиновских лишилась двух приемных мальчиков после тогокак органы опеки узнали о томчто девушка сделала операцию по удалению груди . Во время подготовки к ней она вела дневник от имени вымышленного трансгендера. Вскоре суд постановил забрать из семьи приемных детейуказав причиной антисанитарию. Юлия и ее супруг Евгений пытались вернуть опекуно дело обернулось большим скандалом.



