Юлия Савиновских призналась в трансгендерности
13:09, 29 Декабрь 2018
Ранее екатеринбурженка, которую лишили двух приемных детей, эмигрировала с семьей в Испанию.
Екатеринбурженка Юлия Савиновских, которая эмигрировала из России вместе с семьей в Испанию, рассказала о своей трансгендерности. Заявление Савиновских сделала через издание The Insider.
Юлия Савиновских
Многодетная мама из Екатеринбурга
Меня зовут Френсис, я транссексуальный мужчина, возможно, небинарный, и, если честно, я не хочу вешать на себя новые ярлыки. Я все еще путаюсь в определениях, в местоимениях. Мне так долго и настойчиво вбивали в голову гомофобию, что даже сейчас, находясь в свободной стране под защитой, мне сложно избавиться от страха, который сопровождал меня последние полтора года. Перед отъездом из России мне казалось, что я стою на берегу реки и смотрю назад, на Димаса и Костю, которых оставляю на этой стороне.
Юлия Савиновских лишилась двух приемных мальчиков после того, как органы опеки узнали о том, что девушка сделала операцию по удалению груди. Во время подготовки к ней она вела дневник от имени вымышленного трансгендера. Вскоре суд постановил забрать из семьи приемных детей, указав причиной антисанитарию. Юлия и ее супруг Евгений пытались вернуть опеку, но дело обернулось большим скандалом.
В своей исповеди Савиновских заявила, что могла бы кардинально изменить жизнь двоих ребят, забрав их из детдома. «Это вступает в конфликт с моим самоопределением? Мне показалось, что нет, что я буду оставаться собой, и при этом буду с ними. Мало ли у нас девушек, которые носят короткие стрижки или у которых по разным причинам отсутствует грудь…», — сказала Савиновских.
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