«Злой гений Свердлов»: митрополит Кирилл призвал переименовать регион

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал к переименованию Свердловской области. В интервью «Областной газете» он пояснил, что в названии региона не должно быть имен злодеев и людей, которые никак не связаны с его жизнью.

«В названии наших улиц и области присутствуют сатанинские имена. Злой гений Свердлов оставил такой кровавый след, что о нем лучше вообще не вспоминать. В связи с этим у нас великая путаница в головах», — рассказал митрополит Кирилл.

Глава свредловского духовенства заявил, что с именем Свердлово, например, нельзя сочетать казачество. «Свердлов уничтожал казачество как класс. Не понимая этого, мы живём с разрухой в головах — все перемешали и перепутали».

Идея переименования Свердловской области периодически поднимается в информационном пространстве. Так, в декабре 2017 года речь даже заходила о референдуме. Идею поддерживал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он посчитал, что регион нельзя называть именем убийцы. Область он предложил называть Уральской.