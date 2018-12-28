Жители ВИЗа лишатся 91 гаража в следующем году

Жителям ВИЗа не повезет в следующем году. Администрация Екатеринбурга решила избавиться от незаконных гаражей в Верх-Исетском районе. Документация о сносе построек появилась на сайте госзакупок.

Сносить гаражи планируют не разом, а постепенно. В первом квартале 2019 года — пять, во втором — 40, в третьем — столько же, в четвертом — шесть объектов. Подрядчику необходимо не только ликвидировать постройки, но и благоустроить территорию на месте сноса.

В документе перечислены улицы, на которых больше не будет незаконных гаражей: Ленинградская 27, Крауля 75а, 79, Гурзуфская 30, 51, Готвальда, 19а, Нагорная 8а, Викулова 38, 41а, Заводская 43/1, 43/2, 43/3, ул. Репина 105, Серафимы Дерябиной 35, Ясная, 14, Черепанова 4, Челюскинцев 5а, Шейнкмана 19а, Шаумяна 86/1, 86/4, Встречный 7, Пальмиро Тольятти, 7, 9, 11, 13. Работы должны завершить до 10 декабря 2019 года.