Свердловская прокуратура нашла «просрочку» на ветеринарной станции

Свердловская прокуратура нашла нарушения в работе Каменской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка показала, что ветстанция хранила лекарства с истекшим сроком годности. В заведении также не задумывались над утилизацией отходов, неправильно исследовали племенных животных и не выполняли госзадания. На ветеринарную станцию завели административные дела, а работникам сделали выговор.

В данный момент ветеринарная станция уже устраняет нарушения и привлекла виновных к дисциплинарной ответственности. Но это не спасло лечебницу и ее заведующую от штрафа в десять и три тысячи рублей соответственно.