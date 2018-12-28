Сотрудникам уральского предприятия подарили на Новый год 4,7 млн

Судебные приставы Сухоложского отдела вернули зарплату работникам «Уральской бумаги», которые попали под сокращение. Перед Новым годом работники получили 4,7 миллиона рублей, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В отношении организации на руках приставов было 279 производств. УФССП и прокуратуре удалось выявить дебиторскую задолженность, а также исключить утрату оставшейся готовой продукции и других ценностей предприятия. Сейчас «Уральская бумага» погасила долг перед сотрудниками. Всего за 2018 году свердловские приставы возбудили 21 тысячу дел о взыскании зарплаты.