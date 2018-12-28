В Екатеринбург все же прилетел первый самолет из Челябинска
09:52, 28 Декабрь 2018
Воздушное судно добралось до уральской столицы за 27 минут.
Первый рейс из Челябинска авиакомпании «Ижавиа» состоялся накануне вечером, 27 декабря. Борт прибыл в Екатеринбург в 22:15 по местному времени, сообщили ЕТВ в пресс-службе аэропорта Кольцово. Время в полете составило 27 минут. Далее самолет «Ижавиа» должен был отправиться в Ижевск и Минеральные воды.
Напомним, перевозчик «Ижавиа» планировал запустить из Кольцово три рейса в конце ноября: в Минеральные Воды через Ижевск, Сочи через Самару, а также в Челябинск. Стоимость экономной поездки составила 4000 рублей, стандарт — 6300 рублей. Но первый самолет из Челябинска отменили 30 ноября. Пассажирам разослали смс об отмене вылета.
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