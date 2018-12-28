Минприроды напомнило «Лесной сказке», что на Балтыме гонки запрещены
12:55, 28 Декабрь 2018
Загородный клуб уже запланировал несколько мероприятий на январь и февраль 2019 года.
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области напомнило уральцам, что на озере Балтым запрещен проезд по льду. В частности, это касается загородного клуба «Лесная сказка», который в январе этого года проводил автогонки на озере, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.
Организацию «Лесная сказка» предупредили, что Балтым является памятником природы областного значения. Против гонок на льду выступили также правоохранительные органы, прокуратура и общественность. Но, если верить информации в интернете, загородный клуб уже запланировал новые соревнования в январе–феврале 2019 года.
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