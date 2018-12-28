Медведев включил Куйвашева в оргкомитет по 350-летию Петра I
16:03, 28 Декабрь 2018
Кроме главы региона, в него вошли только пять губернаторов.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев включил губернатора Евгения Куйвашева в оргкомитет по подготовке и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Председателем оргкомитета будет сам премьер-министр, а его заместителем — глава Минкультуры Владимир Мединский.
В организации мероприятия на высшем уровне будет задействовано 30 человек, в том числе — спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр науки Михаил Котюков и министр просвещения Ольга Васильева, и другие. Среди представителей глав региона — пять человек. 350-летие со дня рождения Петра I будет отмечаться в России 9 июня 2022 года.
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