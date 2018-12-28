Медведев включил Куйвашева в оргкомитет по 350-летию Петра I

Премьер-министр России Дмитрий Медведев включил губернатора Евгения Куйвашева в оргкомитет по подготовке и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Председателем оргкомитета будет сам премьер-министр , а его заместителем — глава Минкультуры Владимир Мединский.



