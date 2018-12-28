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Юлия Михалкова решила поговорить с поклонниками как Путин

15:48, 28 Декабрь 2018
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Фото: страница Юлии Михалковой в Facebook
Актриса проведет новогоднюю «прямую линию».

Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова решила провести для своих поклонников «прямую линию». Девушка опубликовала свой номер телефона и согласилась три часа подряд отвечать на звонки и создавать новогоднее настроение. Организовать такое общение с аудиторией она решила по примеру президента Владимира Путина. Первый сеанс связи состоится 30 декабря с 11:00 до 14:00 по уральскому времени.

«Телефон у меня как легендарная нокия-3310“, поэтому я смогу принимать только звонки», — написала Юлия Михалкова в Instagram. Связаться с актрисой в указанное время можно по номеру 8 963 444 06 58

Кулак дружбы
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Алло, я вас слушаю!😉 Решила последовать примеру Президента России 🇷🇺и организовать ежегодную прямую телефонную линию☎️ Первый сеанс связи состоится 📍30 декабря по номеру 8 963 444 06 58 📍 Только с 11-00 до 14-00 по времени Екатеринбурга. Важно! Телефон у меня как легендарная «нокия-3310», поэтому я смогу принимать только звонки😉 Звоните, поговорим, поднимем друг другу новогоднее настроение!

Публикация от Mikhalkova Iuliia (@mihalkova)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, юмор, Уральские пельмени, актриса, Свердловская область , Екатеринбург, Владимир Путин, Юлия Михалкова
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