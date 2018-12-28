Юлия Михалкова решила поговорить с поклонниками как Путин

Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова решила провести для своих поклонников «прямую линию». Девушка опубликовала свой номер телефона и согласилась три часа подряд отвечать на звонки и создавать новогоднее настроение. Организовать такое общение с аудиторией она решила по примеру президента Владимира Путина. Первый сеанс связи состоится 30 декабря с 11:00 до 14:00 по уральскому времени.

«Телефон у меня как легендарная „нокия-3310“, поэтому я смогу принимать только звонки», — написала Юлия Михалкова в Instagram. Связаться с актрисой в указанное время можно по номеру 8 963 444 06 58