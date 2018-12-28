Юлия Михалкова решила поговорить с поклонниками как Путин
15:48, 28 Декабрь 2018
Актриса проведет новогоднюю «прямую линию».
Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова решила провести для своих поклонников «прямую линию». Девушка опубликовала свой номер телефона и согласилась три часа подряд отвечать на звонки и создавать новогоднее настроение. Организовать такое общение с аудиторией она решила по примеру президента Владимира Путина. Первый сеанс связи состоится 30 декабря с 11:00 до 14:00 по уральскому времени.
«Телефон у меня как легендарная „нокия-3310“, поэтому я смогу принимать только звонки», — написала Юлия Михалкова в Instagram. Связаться с актрисой в указанное время можно по номеру 8 963 444 06 58
Кулак дружбы
ЕТВ вспоминает странные праймериз, туманные выборы и не только. Вывод печален — политика кончилась.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.