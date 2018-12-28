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Екатеринбуржец с помощью таун-хаусов заработал 16 миллионов

17:17, 28 Декабрь 2018
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Фото: pixabay
Мужчине вынесли приговор, но он успел скрыться. Сейчас его объявили в федеральный розыск.

Чкаловский районный суд отправил в тюрьму на десять лет екатеринбуржца, который продавал земельные участки и недострои. Кроме того, мужчине ограничили свободу на год и 11 месяцев, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

С 2012 по 2014 год осужденный размещал объявления о продаже земли и строительстве малоэтажек в интернете. Он заключал договоры с покупателями и делал вид, что работает: возводил коробки домов, организовывал заземление и водоотведение. Но ни один проект свердловчанин не сдал. Деньги за строительство мужчина забирал себе. Всего он украл у клиентов 16 миллионов рублей, за что ответил в суде.

Суд назначил мошеннику наказание в виде десяти лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на год и 11 месяцев. Но мужчина попадет в тюрьму только тогда, когда его найдут. Несмотря на то, что с осужденного взяли подписку о невыезде, он успел скрыться. Сейчас екатеринбуржец объявлен в федеральный розыск.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что расследование дела закончили в октябре 2016 года и сразу передали в суд. В сентябре 2017-го судебное производство приостановили из-за розыска, но в итоге вынесли заочный обвинительный приговор.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, мошенничество, прокуратура Свердловской области, строительство, продажа
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